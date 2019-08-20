رياضة | صفقة نيمار.. "ملعوب" ريال مدريد ضد "سذاجة" برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة نيمار.. "ملعوب" ريال مدريد ضد "سذاجة" برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على خطة مدتها 10 ثوان فقط للتعاقد مع نيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتظر رئيس ريال مدريد موافق باريس سان جيرمان على العرض المقدم من برشلونة الإسباني لضم نيمار وبعدها فإنه يرسل عرضًا مضادَا خلال 10 ثوان فقط.

ويرتبط بيريز بعلاقة طيبة مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان دفعته لطلب معرفة عرض برشلونة الأخير من أجل المزايدة عليه فقط من الناحية المادية ليستفيد الفريق الفرنسي بعرض أكبر.

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أما برشلونة فيتسلح بالطلب الذي قدمه ليونيل ميسي نجم الفريق لنيمار بالخروج وإعلان رغبته في العودة إلى كامب نو من أجل قطع كل الطرق على ريال مدريد لأن رغبة اللاعب تعد هي الأساس في الصفقات بينما لا يرغب نيمار في ذلك خوفًا من رفض باريس سان جيرمان رحيله إلى البرسا فيضيع منه فرصة اللعب للنادي الملكي.

الغريب أن برشلونة يطلب من نيمار إعلان رغبته في العودة إليه رغم أنه يطلب استعارته فقط للتأكد من خلوه مشط قدمه من الإصابة المزمنة.