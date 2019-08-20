شاهد بالصور.. استقبال بعثة منتخب مصر لناشئي كرة اليد الحائز على بطولة العالم

استقبال بعثة منتخب مصر لناشئي كرة اليد الحائز على بطولة العالم، للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد تخرج البطولة من أوروبا إلى دولة بأفريقيا. على بطولة العالم، للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد تخرج البطولة من أوروبا إلى دولة بأفريقيا. Advertisements

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