رياضة | والد نيمار يدفع ريال مدريد لهزيمة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يدفع ريال مدريد لهزيمة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال المنافسة قوية ومشتعلة بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال الإعلامي الإسباني خوسيه لويس سانشيز عبر برنامج (JUGONES): "والد نيمار أتصل بريال مدريد لمعرفة ما سوف يفعلونه حيال عرض برشلونة". وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت إلى تقدم نادي برشلونة بعرض جديد لضم نيمار، ويتوقع أن يرسى الحالب بالبرازيلي في ملعب "كامب نو" خاصةً أن رغبته هي البارسا. ودخل نادي ريال مدريد على خط المفاوضات حيثُ يحلم فلورنتينو بيريز بضم نيمار ويعتبر نوقيع استراتيجي للنادي الأبيض.

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