شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تنسحب من رعاية دوري المحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت شركة الاتصالات السعودية «STC» بياناً رسمياً أمس (الإثنين)، معلنة انسحابها من رعاية دوري المحترفين.

وأعلنت الشركة أن المفاوضات مع هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة اتفاقيات النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية الموقعة انتهت بقرار شركة الاتصالات السعودية عدم استمرار تلك الاتفاقيات التي وقعت في أغسطس الماضي لمدة 10 أعوام، بدأت من الموسم الماضي (2018/‏2019) بمقابل سنوي 660 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن قرار الانسحاب من رعاية الدوري يعود لعدم جدواه تجارياً في ظل التطورات المتعلقة بآلية النقل التلفزيوني والرقمي، مبينة أنها تعمل حالياً على إنهاء تلك الاتفاقيات.