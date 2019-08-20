شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك لتقديم "ميتشو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباح اليوم، الثلاثاء، بصالة محمد حسن حلمى بمقر النادى.

ويشهد المؤتمر الصحفى لمرتضى منصور تقديم ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى الجديد للزمالك بعد تسليمه مهمة قيادة أبناء ميت عقبة خلال المرحلة الجارية بعد توقيعه على عقد قيادة الفريق.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أنهى ملف المدير الفنى الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق فى الفترة الجارية بشكل رسمى فى الساعات الأولى من اليوم، بعدما أتم الاتفاق بصفة رسمية مع الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو"، ليصبح مدربًا رسميًا للفريق الأبيض لمدة موسم.