شكرا لقرائتكم اجتماع أمني اليوم لمباراة الأهلي واطلع برة فى الإياب بدورى أبطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينعقد اليوم الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى واطلع برة بطل جنوب السودان، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال افريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل. ويقام الاجتماع بحضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ممثلا عن اتحاد الكرة، ومندوب من النادى الأهلى وأخر من اطلع بره بجانب القيادات الأمنية والعسكرية بالإسكندرية. Advertisements وحصل اتحاد الكرة، على موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى المباراة ، وتقام المباراة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب أقيمت بنفس الملعب وشهدت فوز الأحمر برباعية نظيفة.

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