أعرب سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي عن حبه لحارس الفريق السابق محمد صبحي لاعب الداخلية الحالي.
وتحدث سعفان خلال تصريحات تلفزيونية عن موقف عودة محمد صبحي مرة أخرى داخل جدران الدراويش مره أخري قائلاً :"صبحي أغلقالباب تمامًا مع مجلس إدارة النادي، ولذلك يصعب عودته مرة أخرى بسبب الخلافات".
واختلف مدرب الحراس مع اعتقاد محمد عواد حارس الدراويش السابق الزمالك الحالي، بأن انتقالهللأهلي او الزمالك سوف يمنحة الفرصة في الانضمام للمنتخب ،مؤكدًا أن النادي الإسماعيلي أحد أفضل الأندية في مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أن أي لاعب في الدراويش لديه الفرصة الكاملة للانضمام لمنتخب مصر.
وأضاف سعفان أن علاقته انتهت بعواد لاسباب شخصية وليس بسبب مغادرة الإسماعيلي من أجل الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر سعفان الصغير يكشف موقفه تجاه محمد عواد ومحمد صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.