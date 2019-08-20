سعفان الصغير يكشف موقفه تجاه محمد عواد ومحمد صبحي

أعرب سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي عن حبه لحارس الفريق السابق محمد صبحي لاعب الداخلية الحالي.

وتحدث سعفان خلال تصريحات تلفزيونية عن موقف عودة محمد صبحي مرة أخرى داخل جدران الدراويش مره أخري قائلاً :"صبحي أغلق

الباب تمامًا مع مجلس إدارة النادي، ولذلك يصعب عودته مرة أخرى بسبب الخلافات".

واختلف مدرب الحراس مع اعتقاد محمد عواد حارس الدراويش السابق الزمالك الحالي، بأن انتقاله

للأهلي او الزمالك سوف يمنحة الفرصة في الانضمام للمنتخب ،مؤكدًا أن النادي الإسماعيلي أحد أفضل الأندية في مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أن أي لاعب في الدراويش لديه الفرصة الكاملة للانضمام لمنتخب مصر.

وأضاف سعفان أن علاقته انتهت بعواد لاسباب شخصية وليس بسبب مغادرة الإسماعيلي من أجل الزمالك.