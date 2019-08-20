سعفان الصغير يطمئن جمهور الإسماعيلي على حراسة المرمى

حرص سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي، علي توجيه رسالة للجمهور ليطمئنهم على مركز حراسة المرمى بالفريق الأول .
وقال مدرب حراس الدراويش فيتصريحات تلفزيونية ان النادي يمتلك 4 حراس علي مستوى عال ويعملون بجد، مشيرا انه هو من طالب بالتعاقد مع محمد فوزي من غزل المحلة، وأن محمد مجدي هو ابن النادي.
ووجه رسالة لثنائي الدراويش فوزي ومجدي قال "عليكم ان تعملوا بجد اكثر وتطوروا من انفسكم حتي تنضمون للمنتخب في اقرب وقت".
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