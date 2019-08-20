سعفان الصغير: شكلنا هيبقي وحش لو معلمناش حاجة مع الإسماعيلي الموسم الجديد

أعرب سعفان الصغير مدرب حراس مرمي الإسماعيلي عن حزنه بسبب الموسم المنقضي للدراويش، مشيرا أن أي نادي كبير لابد يمر بكبوه. وأشار الصغير خلال تصريحات تلفزيونية إن مجلس إدارة الدراويش دعم الجهاز الفني، وطالبه بتخطي أزمة الموسم الماضي. مجلس إدارة الدراويش دعم الجهاز الفني، وطالبه بتخطي أزمة الموسم الماضي. وقال مدرب حراس الإسماعيلي" لو معملناش حاجة السنادي، شكلنا هيكون وحش أمام جمهور الإسماعيلي"، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للدراويش اطمأن على حالة الانسجام بين اللاعبين، بعد خوض مباراة ودية أمام حرس الحدود. وأضاف انهم تعلموا من أخطاء الموسم الماضي، وهدفهم هو تعويض الجمهور. هيكون وحش أمام جمهور الإسماعيلي"، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للدراويش اطمأن على حالة الانسجام بين اللاعبين، بعد خوض مباراة ودية أمام حرس الحدود. وأضاف انهم تعلموا من أخطاء الموسم الماضي، وهدفهم هو تعويض الجمهور.

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