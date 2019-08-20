رياضة | رسميًا.. صالح الشهري ينضم لصفوف الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. صالح الشهري ينضم لصفوف الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع المهاجم صالح الشهري، قادمًا من صفوف نادي الرائد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صالح الشهري هلالي بالإعارة لمدة موسم واحد”.