شكرا لقرائتكم مدرب منتخب ناشئين اليد يوجه الشكر للجماهير.. ويؤكد: استقبال أسطوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مجدي أبو المجد المدير الفنى لمنتخب ناشئين كرة اليد، الشكر الي الجماهير المصرية المتواجدة امام مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة منتخب الناشئين بعد التتويج ببطولة العالم .
وتوج منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بالميدالية الذهبية والمونديال للمرة الأولى في التاريخ في البطولة التي أقيمت بمقدونيا.
وقال أبو المجد : "لم أتخيل أبدًا ذلك الاهتمام و المتابعه الجماهيرية وهذا الاستقبال الاسطوري ".
وتابع أبو المجد: "أصعب لحظة فى البطولة تقريبا كانت من ٦ أغسطس وحتى ١٧ أغسطس أي قبل البداية إلى النهائي".
وقال ابو المجد : "كل لاعب كان بطل فى دوره، وله وقته".
واختتم تصريحاته : "الحمد لله وجزيل الشكر لاتحاد اليد، جميع أفراد الجهاز و اللاعبين، وكل الشعب المصري".
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