شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يخوض مباراة ودية مع كوكاكولا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر مباراة ودية مع نظيره كوكا كولا على ملعب أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر بداية من الأربعاء الماضى وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم واجه الاعلاميين مساء السبت ثم حرس الحدود مساء الاثنين ثم كوكا كولا اليوم الثلاثاء بل وأخيراً انبى فى 24 أغسطس الجارى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

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وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب .

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.