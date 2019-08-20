شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري على أعتاب تدريب الفراعنة.. وجلسة مع مسؤولي «الجبلاية» خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح حسام البدرى، رئيس نادى بيراميدز السابق، على أعتاب تولى المهمة الفنية للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى رحل عن تدريب الفراعنة عقب الخروج المبكر من بطولة الأمم الإفريقية، أمام جنوب إفريقيا من دور الـ16.

كما انفردت «المصرى اليوم» فى عدد سابق، حيث سيعقد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، جلسة خلال الـ48 ساعة المقبلة مع البدرى، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد والإعلان الرسمى. ومن المنتظر أن يتم وضع خطة استعداد المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021، المقرر لها فى الكاميرون، حيث سيتم وضع كافة التفاصيل خلال الجلسة المقرر عقدها بين الطرفين. وجاء اختيار مسؤولى الجبلاية لـ«البدرى» من أجل تولى المهمة الفنية للمنتخب فى ظل امتلاكه سيرة ذاتية قوية، ورؤية المسؤولين عن الرياضة بأنه رجل المرحلة المقبلة وقادر على أن يقود الفراعنة فى الفترة المقبلة ولم الشمل من جديد، وإعداد منتخب وطنى للمنافسات القارية القادمة. من جهة أخرى، اقترب أحمد حسن، المشرف العام السابق لنادى بيراميدز، من الانضمام إلى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى مع حسام البدرى، وذلك فى منصب المدرب العام، بسبب خبراته السابقة، سواء الاحترافية أو المحلية، وأيضًا مع المنتخب الوطنى، وحصوله على العديد من البطولات الإفريقية، حيث يرغب مسؤولو اتحاد الكرة فى أن يكون أعضاء الجهاز الفنى من كوادر الشباب.