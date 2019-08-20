شكرا لقرائتكم اجتماع الحكام الدوليين برئاسة سمير عثمان لمناقشة الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعا اليوم الثلاثاء مع الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية.

وقال سمير عثمان إنه سيجتمع مع 30 حكما ومساعدا، وهم حكام القائمة الدولية والمرشحين أيضاً، للحديث عن الموسم الجديد والاستعداد له والتأكيد على دعم لجنة الحكام لكل الحكام وان الافضل سينضم القائمة الدولية.

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كان سمير عثمان قرر الاعتماد على 50 حكما لادارة مباريات الدورى الجديد، مع اعلان عدم الاستعانة بحكام أجانب لمباريات الدورى الجديد.