شكرا لقرائتكم الهلال يضم صالح الشهري إلى صفوفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، يوم ، تعاقده رسميا مع صالح الشهري مهاجم الرائد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكتب النادي عبر حسابه في "تويتر": صالح الشهري هلالي بالإعارة لمدة موسم واحد.

وبدأ الشهري "25 عاما" مشواره مع أهلي جدة في 2009 إلى 2012، قبل انتقاله إلى بيرامار البرتغالي معارا في أبريل 2012، ثم عاد إلى الأهلي مجددا، وتمت إعارته إلى الرائد الذي قام بشراء عقده.

ويعتبر صالح الشهري هداف اللاعبين المحليين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بـ 16 هدفا خلال 28 مباراة مع الرائد.