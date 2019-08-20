عبد العظيم مدرباً للنجمة اللبناني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي النجمة اللبناني تعاقده مع المدرب المصري محمد عبد العظيم للإشراف على الفريق بدلاً من التونسي طارق جرايا الذي أقيل من منصبه بعد نحو شهرين من التعاقد معه.

وقال النادي النبيذي، في بيان نشره في حسابه على موقع فيسبوك: «تعلن إدارة نادي النجمة الرياضي تعاقدها مع المدير الفني المصري محمد عبد العظيم الملقب (عظيمة) لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة».