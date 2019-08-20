الارشيف / اخبار الرياضه

عبد العظيم مدرباً للنجمة اللبناني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العظيم مدرباً للنجمة اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي النجمة اللبناني تعاقده مع المدرب المصري محمد عبد العظيم للإشراف على الفريق بدلاً من التونسي طارق جرايا الذي أقيل من منصبه بعد نحو شهرين من التعاقد معه.

وقال النادي النبيذي، في بيان نشره في حسابه على موقع فيسبوك: «تعلن إدارة نادي النجمة الرياضي تعاقدها مع المدير الفني المصري محمد عبد العظيم الملقب (عظيمة) لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد العظيم مدرباً للنجمة اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا