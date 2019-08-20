ورطة جديدة.. برشلونة يعلن غياب الفرنسي ديمبيلي لخمسة أسابيع

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، عن غياب لاعبه الفرنسي أوسمان ديمبيلي لخمسة أسابيع بعد تشخيص إصابته بشد في أوتار الركبة اليسرى.

وانضم ديمبيلي لزميله الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وبيلباو في المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غاب هو الآخر عن المباراة الأولى بسبب إصابة لحقت به بالتمرين.

وأصيب ديمبيلي خلال مباراة الجمعة في الباسك ولن يعود إلى فريقه قبل نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، ما سيحرمه أيضاً من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مباراتيه المقررتين الشهر المقبل ضد ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وسبق للفرنسي أن عانى من الإصابة ذاتها في أيار/مايو الماضي

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