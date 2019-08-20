سعفان الصغير: عصام الحضري لايصلح لقيادة تدريب حراس المنتخب الوطني

أعرب سعفان الصغير مدرب حراس الاسماعيلي، عن رأيه في تولية عصام الحضري لتدريب حراس مرمى المنتخب الوطني الفترة القادمة. وقال الصغير في تصريحات تلفزيونية أن الحضري لم يمتلك خبرة التدريب ولا يصلح لقيادة المنتخب في أول مشوارة ولكنه اذا اراد التدريب عليه البدء الناشئين لاكتساب الخبرة. ولكنه اذا اراد التدريب عليه البدء الناشئين لاكتساب الخبرة. وكان يقود تدريب حراسة مرمى المنتخب الوطني مع الجهاز الماضي أحمد ناجي لاعب الاهلي السابق.

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