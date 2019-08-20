رياضة | الصراع يشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصراع يشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل نادي برشلونة منافسة شرسة على ضم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة يدخل بقوة في المفاوضات ويقدم عرضاً جديداً على أمل حسم الصفقة لصالحه والتفوق على ريال مدريد.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يقابل رغبة قوية من نيمار بالعودة مجدداً إل "كامب نو" ومجاورة ليونيل ميسي ولويس سواريز.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي باريس علاقته جيدة مع ريال مدريد ويمكن أن يقبل عرضه ويطلب إيسكو أو كيلور نافاس أو خاميس رودريجيز.