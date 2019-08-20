شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد ديمبلي عن برشلونة لمدة 5 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الاثنين، أن لاعبه الفرنسي عثماني ديمبلي سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع بسبب معاناته من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

وقال برشلونة في بيان: الفحوصات التي خضع لها اللاعب، الذي لعب لمدة 90 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو، أكدت أنه يعاني من تمزق في الفخذ الأيسر، مدة الغياب التقريبية هي خمسة أسابيع.

وتأتي إصابة ديمبلي الذي شارك في المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم والتي خسرها صفر - 1 أمام أتلتيك بيلباو، في وقت حرج بالنسبة للنادي الكاتالوني، بسبب الإصابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا، وأبرزها إصابتا ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وبذلك، لن يكون بمقدور المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي، الاستعانة بمجهودات ديمبلي في مواجهات الفريق المقبلة في "الليغا" أمام ريال بيتيس وأوساسونا وفالنسيا وغرناطة وربما فياريال، بالإضافة إلى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام يومي 16 و17 سبتمبر المقبل.