رونالدو يعود الى اليوفينتوس قبل بداية الدوري الإيطالي

الإثنين 19 أغسطس 2019

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات فريقه يوفنتوس، اليوم الاثنين، بعد أيام من التدرب منفردا بسبب بعض الآلام العضلية، وذلك استعدادا لضربة بداية "السيري آ" السبت المقبل، خارج الديار أمام بارما، على ملعب (إنيو تارديني).

وافتقد "البيانكونيري" خدمات النجم البرتغالي في آخر مواجهتين وديتين، أمام فريق الشباب بالنادي وتريستينا، قبل أن ينضم لزملائه خلال مران اليوم بشكل طبيعي، ليعلن جاهزيته لمباراة افتتاح الموسم.

وأشار بطل إيطاليا في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن 'الدون' انضم بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية، بينما غاب المدرب ماوريسيو ساري بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

وسيحاول مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق التعافي سريعا، ليجلس على مقعد المدير الفني أمام بارما، يوم السبت المقبل.