شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يخوض تدريبات منفردة فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، تدريباته بالكرة بشكل منفرد تحت إشراف طارق سليمان مدرب الحراس، قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين.

وعاد شريف إكرامى لتدريبات الأهلى الجماعية منذ أيام بعد تنفيذه برنامج تأهيلى، عقب اجرائه مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة فى ألمانيا، حيث نفذ جزءاً كبيراً من برنامجه التأهيلى فى ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل، ليبدأ مشوار العودة تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.

يذكر أن الأهلى أقال الاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق وتم تكليف محمد يوسف المدرب العام بالكمهمة لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.