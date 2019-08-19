شكرا لقرائتكم شلتوت ضيف الحياة اليوم مع لبنى عسل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الناقد الرياضي عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، ضيفاً علي برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة فى التاسعة مساءً وذلك للحديث عن العديد من الملفات الرياضية.

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ويتحدث "شلتوت" عن آخر الأحداث الرياضية التى تشهدها الفترة الأخيرة وعلى رأسها فوز المنتخب الوطنى بكأس العالم لناشئين اليد فى مقدونيا فى إنجاز تاريخى لمصر حيث يعد أحفاد الفراعنة أول منتخب غير أوروبي يحصل على لقب المونديال.

كما تشهد الحلقة حديث شلتوت عن تطورات المدربين فى الأهلى والزمالك وتعيين الأبيض للصربى ميتشو وبحث الأحمر عن خليفة الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته بعد توديع كأس مصر.