محمد يوسف يبدأ المهمة برفع الحمل البدنى...

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جدة - عمرو شويل ركز محمد يوسف المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة بالأهلى فى المران الأول له بعد اقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي من مهمة تدريب الفريق على رفع الحمل البدنى للاعبين ليكونوا جاهزين للمواجهة القادمة امام اطلع بره بطل جنوب السودان . وقرر مسئولو الأهلي اقالة لاسارتي على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر من دور الـ١٦ واسناد المسئولية بشكل مؤقت لمحمد يوسف لحين التعاقد مع مدرب اجنبي . وشهد المران تركيز محمد يوسف على رفع الحمل البدني للاعبين بالإضافة للاهتمام بالكرات العرضية وكيفية انهاء الفرص بالشكل الأمثل. ويستعد الأهلي لمواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان والتي تأتي في اياب دور ال٦٤ لبطولة دوري ابطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب برباعية نظيفة لصالح الفريق الأحمر.

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