رسميا.. كوتينيو ينضم إلى بايرن ميونيخ معارا من برشلونة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



أعلن نادي برشلونة الاسباني الاثنين اتمام صفقة اعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الى بايرن ميونيخ الالماني لموسم 2019- 2020 مقابل 8،5 ملايين يورو.

واشار النادي الكاتالوني في بيان "ينطوي هذا الاتفاق ايضا على خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 مليون يورو".

في المقابل اكد بايرن اتمام الصفقة على موقعه الرسمي "خضع اللاعب الدولي البرازيلي للفحص الطبي الروتيني الاحد ووقع عقده".

واشاد كوتينيو بانتقاله الى بافاريا بالقول "بالنسبة لي، يمثل هذا الانتقال تحديا جديدا في بلد جديد مع أحد أبرز الاندية الاوروبية. أنا متشوق لرؤية ذلك، وعلى غرار بايرن املك طموحات كبيرة".

وهنأ كارل هاينتس رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة فريقه على اتمام الصفقة بالقول "نشكر برشلونة لقبوله عرض الانتقال. مع فيليبي، يصل الى بايرن لاعب سيدعم خياراتنا الهجومية بفضل ابداعه واسلوبه التقني".

وعنونت صحيفة "سبورت" الكاتالونية الرياضية اليومية الاثنين منتقدة اللاعب البرازيلي "كوتينيو، قصة كارثة كبيرة".

Advertisements

وانضم كوتينيو (27 عاما) الى برشلونة قادما من ليفربول الانكليزي عام 2018 مقابل 120 مليون يورو، اضافة إلى 40 مليونا كحوافز.

وتردد اسم كوتينيو في الآونة الاخيرة في الصفقة المحتملة لمواطنه نيمار الذي يرغب في ترك فريقه الحالي باريس سان جرمان والعودة الى برشلونة الذي دافع عن الوانه من 2013 الى 2017 قبل ان يحط الرحال في العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ولم ينجح اللاعب البرازيلي في فرض نفسه مع بطل اسبانيا على الرغم من فوزه بلقب الدوري مرتين وبالكأس المحلية مرة في 18 شهرا قضاها في كاتالونيا، وفشل في التأقلم مع اسلوب لعب الـ "بلاوغرانا" إلى جانب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الاوروغوياني لويس سواريز المصابين حاليا.

اما بالنسبة الى بايرن ميونيخ، فان قدوم كوتينيو من شأنه ان يعزز النوعية في الفريق لا سيما بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي "الطائر" اريين روبن وعودة الكولومبي خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد الاسباني بعد إنتهاء فترة إعارته. فيما تلقت مساعي الفريق البافاري للتعاقد مع لوروا سانيه من مانشستر سيتي الانكليزي ضربة قوية اثر اصابة اللاعب الدولي الالماني وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ناشدا ادارة النادي تعزيز صفوف الفريق في الأيام الأخيرة، لا سيما اذا ما اراد العملاق البافاري ان ينافس على الصعيد الاوروبي.