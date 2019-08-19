وزير الرياضة يستقبل بعثة ناشئو الفراعنة بمطار القاهرة

يستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر لليد للناشئين، في تمام الساعة الثانية فجر الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة

مقدنيا.

توج ناشئو الفراعنة بكأس العالم لليد للمرة الأولى في تاريخ مصر بعد تغلبهم على نظرائهم بألمانيا بنتيجة 32

-28، وذلك في نهائي المونديال الذي أقيم أمس الأحد.

كما يستقبل البعثة أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر ولفيف من الصحفيين والجماهير المصرية لتهنئة ناشئو الفراعنة بعد الإنجاز التاريخي.