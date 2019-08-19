رياضة | جروس خارج المدربين المرشحين للنادي الأهلي

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خرج السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من سباق الترشحيات لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي، بالمرحلة المقبلة.

وتحفظ لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، على وجود جروس على رأس القيادة الفنية بالفريق، بسبب أداءه المتواضع السابق مع الزمالك، بالإضافة لخشية الدخول في صدام مع القلعة البيضاء.

وكان جروس، ساهم مع الزمالك في حصد لقب السوبر المصري السعودي، بالإضافة إلى لقب الكونفدرالية الإفريقية، بعد غياب عن المنصات القارية دام لما يقرب من 17 عاما.