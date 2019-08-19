رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون اليوم الإثنين في اطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز .

ويستضيف ملعب "مولينيو" الخاص بفريق وولفرهامبتون مباراة اليوم في التاسعة في ختام منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

ومن المتوقع ان يدفع المدرب النرويجي سولسكاير بالعناصر التالية :

في حراسة الرمى: دافيد دي خيا

في خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجوير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيسكا

في خط الوسط :سكوت ماكتومناي - بول بوجبا -أندرياس بيريرا

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ماركوس راشفورد -جيسي لينجارد - نتوني مارسيال.

بينما من المتوقع ان يبدأ فريق وولفرهامبتون بالعناصر التالية:

في حراسة المرمى : روي باتريسيو

في خط الدفاع ويلي بولي - كونور كودي - ريان بينيت

في خط الوسط جوناثان كاسترو- جواو موتينيو - روبن نيفيس - لياندير ديندونكير - مات دوهيرتي

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - راؤول خيمينيز.