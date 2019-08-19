رياضة | ميسي وأجويرو ودي ماريا خارج قائمة الأرجنتين أمام المكسيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي وأجويرو ودي ماريا خارج قائمة الأرجنتين أمام المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد أدولفو جايش وأليكسيس ماك أليستر وماركوس روخو ضمن قائمة منتخب الأرجنتين التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني، لمواجهتي المكسيك وتشيلي الوديتين في سبتمبر المقبل.

وكان جايش، مهاجم سان لورينزو وهداف الألبيسيليستي تحت 19 عاما الذي حقق ذهبية دورة الألعاب الأمريكية في ليما 2019، ولاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر لاعب بوكا جونيورز والمدافعين نيكولاس فيجال ولوكاس مارتينيز كوارتا وليوناردو بالريدي، أبرز الوجوه الجديدة المنضمة للقائمة.

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وغاب القائد ليونيل ميسي بسبب عقوبة إيقافه لمدة 3 مباريات من قِبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، وأيضا سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا.