جوزيه مورينيو يعترف: وقعت في حبها من اللحظة الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد البرتغالي جوزيه مورينيو، واحدا من ابرز مدربي كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، نظرا للنتائج التي حققها مع عدد من الفريق التي تولى تدريبها.

جوزيه مورينيو اعترف وهو على حافة البكاء أن بعده عن التدريب جعله يدرك كم يحب الساحرة المستديرة.

المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد البالغ من العمر 56 عاما، أقيل في ديسمبر عام 2018 بعد بداية كارثية للموسم، والتي شهدت تقدم الفريق بعد ذلك بفارق 19 نقطة عن ليفربول.. ومنذ خروجه، استغل مورينيو بعض الوقت للاستراحة من اللعبة وعاد إلى مسقط رأسه سيتوبال، لكنه كشف عن وجود فراغ في حياته بدون كرة قدم.

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وبحسب صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” قال مورينيو: في اللحظة الأولى التي دخلت فيها كرة القدم الاحترافية، وقعت في حبها.. الآن بعد التوقف، بدلاً من الاستمتاع بها (مشاهدة كرة القدم).. لا يمكنني حقًا، لكنني أفتقدها.

مورينيو ظهر وهو بحال مغالبة دموعه، متأثرا بافتقاد عالم التدريب.

ووقع مورينيو مع شبكة “سكاي سبورتس” ليكون حاضرا في ستوديو التحليل طوال موسم 2019-2020، لكنه كشف مؤخرا أنه حريص على العودة إلى التدريب.. وقال: الآن، أنا أدرس اللغة الألمانية، لم أكن أعرف هذه اللغة، أنا أتكلم الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والإيطالية.