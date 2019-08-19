سوكراتيس: أرسنال سيجد ليفربول أسهل من الدفاع عن بيرنلي

الإثنين 19 أغسطس 2019

يعتقد سوكراتيس باباستاثوبولوس أن أرسنال قد يجد صعوبة في الدفاع ضد ليفربول بدلاً من بيرنلي بعد مواجهة جسدية ضد فريق شون ديتشي.



فاز آرسنال على بيرنلي 2-1 في الإمارات يوم السبت ليحافظ على بدايته الممتازة للموسم ، لكنهم بذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق النقاط الثلاث.

أثبتت إضرابات الزوار كريس وود وآشلي بارنز أنها حفنة معينة وتسبب نهجهم المباشر والمادي في مشاكل.

التحدي المقبل لأرسنال هو التحدي المتمثل في رحلة إلى أنفيلد يوم السبت لمواجهة يورغن كلوب في ليفربول.

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يتباهى فريق The Reds بواحد من أكثر الخطوط المميتة في أوروبا بفضل Mohamed Salah و Roberto Firmino و Sadio Mane ، لكن المدافع Sokratis يعتقد أن Gunners قد يجد أنه من الأسهل الدفاع ضد هذا النمط من الهجوم بدلاً من نهج Burnley المباشر.

إنها لعبة مختلفة. ربما يكون الأمر أكثر سهولة ، لأنه ليس عليك القتال كثيرًا - لكنهم يلعبون كرة القدم أيضًا ".

"إذا كانوا في يوم جيد وكنت تمر بيوم سيء ، فهذا أمر صعب. في النهاية ، نعلم أن الأمر صعب ونحترم ليفربول كثيرًا. لكنني أعتقد أن أفضل طريقة هي الذهاب ولعب أسلوب لعبتنا. سوف نرى ما يحدث."

تحمل آرسنال رحلة بائسة إلى أنفيلد الموسم الماضي حيث خسر 5-1. ومع ذلك ، يعتقد سوكراتيس أن لقاء السبت سيكون مختلفًا كما تعلم الفريق من تلك التجربة.

"لكن الموسم 5-1 في الماضي ... لم تكن اللعبة هي أخذ خمسة أهداف - [كانت هناك] ركلات الجزاء ، لقد ارتكبنا أخطاء" ، قال اللاعب الدولي اليوناني.