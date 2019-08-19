ايمري يمازح كلوب: لا أريد مواجهة ليفربول

الإثنين 19 أغسطس 2019

أشار المدرب ​أوناي إيمري​ إلى أنه لا يفضل اللعب ضد ​ليفربول​ هذا الموسم، لكنه يصر على أن ​أرسنال​ سيكون إيجابيًا عندما يواجه أبطال أوروبا في أنفيلد.



وقال إيمري: "بالنسبة لنا نحن لا نريد اللعب ضد ليفربول على الإطلاق. نحن نفضل عدم اللعب ضدهم. هذا هو تحدينا حقًا، كما أنه اختبار جيد. بالنسبة إلى المؤيدين، بالنسبة لنا جميعًا، الذهاب إلى هناك بست نقاط أمر جيد".

وأضاف: "هدفنا هو تقليل المسافة بيننا وبين ليفربول و​مانشستر سيتي​ و​توتنهام​ و​تشيلسي​. عندما نلعب ضدهم، سيكون تحديًا كبيرًا. الأسبوع المقبل ستكون مباراة جيدة جدًا".