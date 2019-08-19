الإثنين 19 أغسطس 2019
أشار المدرب أوناي إيمري إلى أنه لا يفضل اللعب ضد ليفربول هذا الموسم، لكنه يصر على أن أرسنال سيكون إيجابيًا عندما يواجه أبطال أوروبا في أنفيلد.
وقال إيمري: "بالنسبة لنا نحن لا نريد اللعب ضد ليفربول على الإطلاق. نحن نفضل عدم اللعب ضدهم. هذا هو تحدينا حقًا، كما أنه اختبار جيد. بالنسبة إلى المؤيدين، بالنسبة لنا جميعًا، الذهاب إلى هناك بست نقاط أمر جيد".
وأضاف: "هدفنا هو تقليل المسافة بيننا وبين ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي. عندما نلعب ضدهم، سيكون تحديًا كبيرًا. الأسبوع المقبل ستكون مباراة جيدة جدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ايمري يمازح كلوب: لا أريد مواجهة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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