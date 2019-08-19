وزير الرياضة من المغرب... البعثة المصرية تخطو بثبات نحو تحقيق ما يسعد الشعب المصرى

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة المقامة بالمغرب، والتى تقام فى الفترة من 19 الى 31 اغسطس الجارى بمشاركة 52 دولة و تشارك مصر في الدورة ببعثة مكونة من ٢٩٧ لاعب ولاعبة يمثلون ٢٤ رياضة منهم ٢٢ رياضة أولمبية.

و أكد وزير الرياضة أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو إعتلاء قمة الرياضة الافريقية، والعالمية في العديد من الالعاب الرياضية سواء الفردية أوالجماعية، مشيرا الي تصدر مصر جدول منافسات دورة الألعاب الأفريقية منذ بداية إطلاقها يعكس مدى قوة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة وتحقيقهم العديد من الميداليات المتنوعة.

ووجه صبحى الشكر لكل اللاعبين والمشاركين والمسئولين عن البعثة المصرية مطالبا بمواصلة الجهود لظهور مصر بالمظهر الذي يليق بإسم

وسمعة مصر. وفي نفس السياق إلتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوزراء الرياضة في كل من المغرب والجزائر وعدد من المسئولين عن الرياضة في الدول الافريقية حيث ابرز دور الدولة المصرية الكبير في النهوض بالحركة الرياضية ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى إفريقيا، لافتا الي التطلع إلى مزيد من التعاون بين مصر وكل الدول العربية الشقيقة والأفريقية الصديقة، مؤكدا أن هذا التعاون التي تنشده الدولة المصرية سوف يساهم بشكل كبير في دعم المجال الرياضي على مستوى القارة، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي. وكانت مصر قد حققت ٨ ميداليات فى منافسات الجودو فى اولى ايام دورة الألعاب الأفريقية منها ٤ ذهبيات حققها كل من على عبد المعطى وزن ٧٣ كجم، و عبد الرحمن محمد وزن ٨١ كجم ، رمضان درويش وزن ١٠٠ كجم، على حازم وزن ٩٠ كجم بالاضافة الى ٤ برونزيات لكل من محمد عبد الموجود وزن ٦٦ كجم ،ولمياء الزنان وزن ٥٧ كجم، وعبد الله عثمان وزن ٨١ كجم، وكاريمان كامل فوق ٧٨ كجم، كما شاركت مصر فى منافسات كرة الطائرة الشاطئية وذلك قبل الانطلاق الرسمى للبطولة .

وتشارك مصر فى هذه البطولة فى منافسات ألعاب القوس، السهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3، الملاكمة والكانوى والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضى والثلاثى الحديث والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو.

ومن المنتظر أن يكون حفل الافتتاح في السابعة بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الاثنين، ويشارك عدد من أعضاء بعثة مصر واللاعبين في طابور العرض.