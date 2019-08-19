رياضة | صدمة جديدة في صفقات ريال مدريد

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أكد دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي أنه قريب من البقاء في صفوف فريقه هذا الموسم، وعدم الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف فان دي بيك: "علينا الانتظار ومعرفة ما سيحدث، هناك احتمالات كبيرة لبقائي مع أياكس.. الأمور لم تحسم بعد وأتمنى أن تتضح كل الأمور في أقرب وقت، لأنه سيكون السيناريو الأفضل لي وللجميع".

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وكان مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس قد أعلن أنه يعتقد أن دي بيك سيبقى هذا الموسم مع الفريق.