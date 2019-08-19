أول تعليق من بيب جوارديولا بعد مشاجرته مع أجويرو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على النقاش الحاد الذي دار بينه وبين مهاجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لحظة استبدال اللاعب خلال مباراة توتنهام هوتسبرز، في ثاني جولات “البريميرليغ”.

جوارديولا، أوضح في تصريحات عقب اللقاء، الذي احتضنه ملعب “الاتحاد”، وانتهى 2-2 أن اللاعب ظن أن تغييره كان بسبب غضب المدرب منه، مؤكدا أن الأرجنتيني هو من نوعية الأشخاص الذين يعشقهم.

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المدرب قال: “أعتقد أنني كنت غاضبا منه بسبب الهدف الذي استقبلناه من ركلة ركنية، المشاعر والانفعالات هي جزء من كرة القدم، تحدثنا سويا فيما بعد، هو من نوعية الأشخاص الذين أعشقهم”.

جوارديولا قرر الدفع بالبرازيلي جابرييل جيسوس بدلا من أجويرو بعد مرور نحو ساعة من بداية اللقاء، إلا أن صاحب القميص رقم 10، الذي سجل الهدف الثاني، لم يعجبه القرار وبدا غاضبا لحظة خروجه من الملعب.

المدرب الإسباني على المجهود المقدم من لاعبيه رغم التعادل، قائلا: كل ما نحاول فعله هو اللعب بالطريقة التي قدمناها، واجهنا أحد أفضل الفرق، وما قدمناه أمامه كان رائعا، هذا ما شعرت به، لاسيما مع ما قدمناه.