شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نثق في قدرات «ميتشو».. والمجلس سيدعمه للفوز بالبطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة ودية صباح اليوم الإثنين في منزله، مع الصربي ميتشو، ووكيل أعماله، في حضور أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس إسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار، وأمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، وأحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة السابق.

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وقال رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن المدير الفني الجديد يمتلك خبرات تدريبية مميزة للغاية، وقادر على تحقيق البطولات والألقاب مع النادي.

وأشار مرتضى منصور إلى أن إدارة النادي ستدعم ميتشو بكل قوة لتحقيق البطولات مع الزمالك، وله مطلق الحرية في اختيار أفراد الجهاز الفني المعاون له.

وأكد رئيس الزمالك ثقته في قدرات وإمكانيات المدير الفني الجديد، لتحقيق البطولات والألقاب وإسعاد الجماهير البيضاء.