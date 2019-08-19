الأندية السعودية تكشف عن أطقمها للموسم الجديد في حفل تدشين الدوري

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كشف الأندية السعودية عن أطقمها للموسم الكروي الجديد 2019-2020، وذلك في حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين، الذي أقيم بالصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله في جدة.

وتم دخول الفِرق المشاركة في الدوري بالزي الرسمي لكل نادٍ، بحضور خمسة لاعبين ومدرب الفريق.

وشهد الحفل إعلان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تسمية النسخة القادمة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم 2019-2020 باسم "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" للسنة الثانية على التوالي.

وتضمن حفل التدشين الإعلان رسميًّا عن تفاصيل النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي، الذي سينقل بشكل مجاني عبر القنوات الرياضية السعودية، حيث تم توفير المزيد من التقنيات المساعدة للخروج بنقل الدوري السعودي بأفضل صورة، بالاستعانة بكاميرات متابعة اللاعبين بتقنية الخريطة الحراريّة وإحصائيّات تفصيليّة عن أداء كل لاعب ستظهر على الشاشة خلال المباريات.

كما تم إعلان استمرار استقطاب كبار الحكام الأجانب للإشراف على المباريات، إضافة إلى تطوير تقنية الـVAR بزيادة عدد الكاميرات من 8 إلى 12 كاميرا، واعتماد تقنية Crosshair المستخدمة في الدوري الإنجليزي للمحترفين، التي تساعد على رصد حالات التسلل الجدلية بشكل أكثر دقّة.

وتم الكشف عن تفاصيل مهمة تختص بتحسين بيئة الملاعب الرياضية التي ستقام عليها مباريات الدوري السعودي الموسم الجديد، بتدشين منصة إلكترونية موحدة باسم "تذاكر السعودية"، لتسهيل عمليّة الحصول على تذاكر المباريات من مختلف نقاط البيع الإلكترونيّة التي تشرف عليها الأندية، والمرتبطة بإجمالي 284 بوابة إلكترونيّة وقارئًا يدَويًّا تم تجهيزها وتفعيلها في خمسة ملاعب رئيسة.

وينطلق الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل، حيث يفتتح بمواجهة تجمع النصر حامل اللقب بضيفه ضمك الصاعد حديثًا لدوري المحترفين، فيما تجمع المباراة الثانية في اليوم ذاته، فريق الأهلي بفريق صاعد آخر هو العدالة.

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