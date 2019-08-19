رياضة | رابطة التنس تشيد بابطال العالم لليد .. زياد يتوج بالجولة الرابعة لسباق 11

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة التنس تشيد بابطال العالم لليد .. زياد يتوج بالجولة الرابعة لسباق 11 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب ناشئو كرة اليد تحت 19 عاما بالحصول على لقب بطل العالم للمرة الأولى.

قال الدكتور عمرو شعبان ان كل اللاعبين كانوا اكثر من رجال واسعدوا كل الشعب المصرى بهذا الإنجاز الذى تحقق نتاج جهد وعرق وتخطيط .

اشار قائلا ان ما حدث يثبت امتلاك الناشئ المصرى لكافة مقومات النجاح والتألق واذا ما وجد البيئة الصالحة سيحطم المستحيل. Advertisements

اكد قائلا ان الشكر واجب لاتحاد اليد الذى استطاع الوصول لكيفية استثمار واستغلال طاقات هولاء اللاعبين وايضا دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى اللامحدود والذى يتماشي مع سياسة الدولة الحالية فى منح كل الاهتمام والدعم للشباب.

اضاف قائلا أن هذا المنهج هو الأساس فى عمل رابطة التنس منذ نشأتها و التى تركز خلاله على إعداد وبناء الناشئ ليكون قادر على المنافسة مستقبلا .