رياضة | أسامة كمال : شباب مصر يثبتون كل يوم انهم أهل العزم والشدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة كمال : شباب مصر يثبتون كل يوم انهم أهل العزم والشدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإعلامى أسامة كمال ، عن سعادته الكبيرة ، بعد تحقيق منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.

وقال كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شباب كره_اليد يرفعون علم مصر خفاقا ويرفعون رؤوسنا جميعا.. تحية إجلال وتقدير لهم ولكل من يرفع اسم مصر".

وأوضح كمال "شباب مصر يثبتون كل يوم انهم أهل العزم والشدة".