رياضة | أسامة كمال : شباب مصر يثبتون كل يوم انهم أهل العزم والشدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة كمال : شباب مصر يثبتون كل يوم انهم أهل العزم والشدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر الإعلامى أسامة كمال ، عن سعادته الكبيرة ، بعد تحقيق منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.
وقال كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شباب كره_اليد يرفعون علم مصر خفاقا ويرفعون رؤوسنا جميعا.. تحية إجلال وتقدير لهم ولكل من يرفع اسم مصر".
وأوضح كمال "شباب مصر يثبتون كل يوم انهم أهل العزم والشدة".
جدير بالاشارة أن منتخب مص كان قد تأهل للمبارة النهائية بعد الفوز على البرتغال، بينما وصل المنتخب الألماني لهذا الدور إثر فوزه على نظيره الدنماركي.