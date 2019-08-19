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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

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على أحمد 0 تبليغ

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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 19 أغسطس 2019

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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

كتب

على أحمد

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 19 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي،وتعد أبرز مبارايات اليوم هى كتالي:-

“الجولة الثانية”

وولفرهامبتون x مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

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الدوري البرتغالي “الجولة الثانية”

تونديلا x بورتيمونينسي، تقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة Sport TV 1 البرتغالية.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” بدور المجموعات

البنزرتي التونسي x أساس تيليكووم الجيبوتي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي HD 1.

فومبوني كلوب من جزر القمر x شبيبة الساورة الجزائري، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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