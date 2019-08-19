شكرا لقرائتكم هل تنصف وزارة الرياضة أبطال العالم فى اليد من خلال المادة 10؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد الانجاز الكبير الذى حققه المنتخب المصري لناشئين لكرة اليد، بالتتويج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، حيث نجح الفراعنة الصغار في التغلب على ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة 32/28 .

ووفقاً للاتحاد المصري لكرة اليد يحصل كل لاعب في المنتخب على مكافأة مادية تقدر بـ 1.500 ألف جنيه فقط، فيما يحصل الجهاز الفني على مليون و 935 ألف جنيه الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجماهير المصرية التي رأت أن اللاعبين يستحقون الحصول على مكافآت تتوافق مع قيمة الانجاز الذي حققوه.

وتبلغ إجمالى مكافأة وزارة الشباب و الرياضة للاعبى منتخب ناشئين كرة اليد مليون و 800 ألف جنية بعد التتويج بلقب كاس العالم بمقدونيا وفقا للائحة ، بواقع 112 ألف و500 جنية لكل لاعب .

وطبقاً للمادة 10 من قانون الرياضة، يحق لوزير الرياضة أن يتدخل في تحديد قيمة المكافآت التي يحصل عليها اللاعبين والجهاز الفني سواء بالزيادة أو النقصان.

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وتترقب الجماهير المصرية إنصاف وزارة الرياضة لمنتخب ناشئين كرة اليد بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في المونديال بمقدونيا.