- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هل تنصف وزارة الرياضة أبطال العالم فى اليد من خلال المادة 10؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقاً للاتحاد المصري لكرة اليد يحصل كل لاعب في المنتخب على مكافأة مادية تقدر بـ 1.500 ألف جنيه فقط، فيما يحصل الجهاز الفني على مليون و 935 ألف جنيه الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجماهير المصرية التي رأت أن اللاعبين يستحقون الحصول على مكافآت تتوافق مع قيمة الانجاز الذي حققوه.
وتبلغ إجمالى مكافأة وزارة الشباب و الرياضة للاعبى منتخب ناشئين كرة اليد مليون و 800 ألف جنية بعد التتويج بلقب كاس العالم بمقدونيا وفقا للائحة ، بواقع 112 ألف و500 جنية لكل لاعب .
وطبقاً للمادة 10 من قانون الرياضة، يحق لوزير الرياضة أن يتدخل في تحديد قيمة المكافآت التي يحصل عليها اللاعبين والجهاز الفني سواء بالزيادة أو النقصان.
وتترقب الجماهير المصرية إنصاف وزارة الرياضة لمنتخب ناشئين كرة اليد بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في المونديال بمقدونيا.
شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تنصف وزارة الرياضة أبطال العالم فى اليد من خلال المادة 10؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.