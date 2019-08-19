شكرا لقرائتكم لجنة الحكام توافق على تبادل الحكام مع تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت لجنة الحكام الجديدة باتحاد الكرة برئاسة سمير عثمان، علي استمرار التوأمة مع الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن تبادل الحكام المصريين والتونسيين في الدوري الجديد، بداعي أن التجربة نجحت في الموسم الماضي واكتسب الحكام المصريين ثقة كبيرة بعدما أداروا مباريات قوية وجماهيرية كبيرة في الدوري التونسي.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة، قررت تجهيز 50 حكمًا لإدارة مباريات الدورى الممتاز الجديد، خاصة بعد تمسك اللجنة بعدم الاستعانة بحكام أجانب فى الدورى المقبل، بعكس الحال بالدورى الماضى.

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وكشف مصدر باللجنة عن أن لجنة الحكام ستجهز 40 حكمًا لإدارة مباريات الدورى الممتاز بجانب 10 آخرين سيكونون على أهبة الاستعداد وجاهزون تمامًا للمباريات وسيتم منحهم الفرصة فى الممتاز "ب" بحيث يتم الاستعانة بهم فى أى وقت .