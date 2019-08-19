صحف العالم تحتفى بفراعنة اليد...

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جدة - عمرو شويل سلطت وسائل الاعلام العالمية تتويج منتخب مصر بطلاً لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة، التي أقيمت في مقدونيا، وذلك للمرة الاولى في التاريخ.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فكتبت، "مصر تفوز ببطولة العالم في كرة اليد للناشئين للمرة الأولى في تاريخها"، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول المتقدمة في كرة اليد، حيث تحقق المنتخبات المصرية مراكز متقدمة في بطولات العالم للعبة.

وعنونت صحيفة "آس" الإسبانية، "فراعنة اليد أبطال العالم"، وقالت "حقق لاعبو مصر لكرة اليد إنجازا تاريخيا بعد أن توجوا بلقب بطولة كأس العالم للناشئين دون 19 عاما التي تحتضنها مقدونيا بالفوز في النهائي على ألمانيا بنتيجة 32-28". وتحدثت الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا، أن منتخب مصر أصبح أول فريق غير أوروبي يقف على منصات التتويج منذ بداية البطولة في 2005 بقطر. Advertisements

وكتبت شبكة "سكاي نيوز عربية"، "إنجاز تاريخي.. منتخب مصر لليد بطلا للعالم تحت 19 سنة"، وقالت أن المنتخب المصري كان الطرف الأفضل في المباراة، وتمكن من حسم نتيجة اللقاء لصالحه ليحقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في هذه الفئة العمرية، حيث لم يسبق له تحقيق لقب بطل العالم تحت 19 عاماً.

كما سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على إنجاز "فراعنة اليد"، حيث عنونت، "منتخب مصر للناشئين يتوج ببطولة العالم لكرة اليد".

وكتبت صحيفة "البيان" الإماراتية، "في إنجاز تاريخي.. مصر تفوز بكأس العالم لناشئي كرة اليد"، وقالت "حققت مصر إنجازاً تاريخياً بالفوز بكأس العالم للناشئين تحت 19 عاماً بتغلبها على ألمانيا 32 - 28 في المباراة النهائية"، بينما عنونت نظيرتها صحيفة "الاتحاد"، "الفراعنة أبطال مونديال اليد".