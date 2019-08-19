إيهاب الخطيب: فيريرا مرشح لتدريب الأهلي.. والزمالك وبيراميدز حطفا ديسابر وميتشو من الأحمر

أحمد أبوعقيل

قال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير الرياضة بجريدة الوطن، إن المدير الفني السابق لنادي الزمالك فيريرا هو المرشح الأول لتدريب النادي الأهلي، لأنه يمتاز بقوة الشخصية، التي تحتاجها المرحلة الحالية.

وأوضح الخطيب خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي كانوا متفقين على استكمال لاسارتي مدربًا للأهلي حتى بعد الخسارة أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن التصريحات المثيرة التي أدلى بها لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أدت إلى إقالته.

وأوضح الخطيب أن لاسارتي برر سبب خسارة الفريق بعدم قبول الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد المزيد من الصفقات، التي يحتاجها النادي بحجة أن ميزانية النادي لا تتسع لذلك.

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وأشار الخطيب إلى أن النادي الأهلي قبل أن يسحب الثقة من لاسارتي كان يضع أمام عينيه سبستيان ديسابر، الذي تولى تدريب بيراميدز، وميتشو، الذي تم تعيينه مديرًا فنيًا لنادي الزمالك.

وأكد الخطيب أن الزمالك قد أتم تعاقده مع ميتشو لمدة موسمين، بالرغم من الأخبار التي نشرتها صحيفة جنوب أفريقيا عن اتهامه بقضايا تحرش واستغناء النادي عنه، بسبب هذه الفضيحة الأخلاقية، في حين أن النادي الذي كان يديره قدم أسوء النتائج التي قدمها مع الفريق.