أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الأهلي



علق رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، مساء السبت، على نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر، والتي شهدت هزيمة "المارد الأحمر" بهدف مقابل لا شيء وخروجه من البطولة.

ونشر المالك السابق لنادي بيراميدز على عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قائلا: "مبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص".

وخرج الأهلي من دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدف لإيريك تراوري، وبهذه النتيجة تأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من البطولة ليواجه فريق حرس الحدود،

واستطاع فريق بيراميدز ترسيخ العقدة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي على النادي الأهلي بعد مباراة الكأس.

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وتعد هذه الهزيمة الثالثة للنادي الأهلي من فريق بيراميدز، حيث تعرض للهزيمة في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم الماضي ذهابا وإيابا، حيث انتهت نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون رد.

من جانب آخر، نشرت وسائل الإعلام المصرية أن مصير المدير الفني الأورغوياني، مارتن لاسارتي، أصبح في مهب الريح.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية" أن أعضاء مجلس إدارة الأهلي اتفقوا على إقالة لاسارتي خلال الساعات القادمة.