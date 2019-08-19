شاهد.. لاسارتي يودع جمهور الأهلي: لم أعد مستمر في أعظم ناد وأنا من الآن مشجع



وجه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رسالة إلى الجماهير الحمراء عقب إقالته من منصبه. وقال لاسارتي عبر حسابه على انستجرام، "أشعر بالأسف تجاه جماهير الأهلي.. وحزين لأنني لم أعد مستمرا مع أعظم نادي مرة أخرى.. أنا من الآن مشجعا لهذا النادي".



وقررت لجنة التخطيط بالاهلي بعد التشاور مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب من تدريب المارد الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر، وتكليف محمد يوسف بالقيادة الفنية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.



وعلق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي على منشور لاسارتي، قائلا: "حظ سعيد" حيث سبق وتعرض لشرح الإقالة من تدريب المارد الأحمر. أخرى.. أنا من الآن مشجعا لهذا النادي".وقررت لجنة التخطيط بالاهلي بعد التشاور مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب من تدريب المارد الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر، وتكليف محمد يوسف بالقيادة الفنية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.وعلق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي على منشور لاسارتي، قائلا: "حظ سعيد" حيث سبق وتعرض لشرح الإقالة من تدريب المارد الأحمر.



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