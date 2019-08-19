بالوتيلي يعزز هجوم بريشيا للموسم المقبل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بريشيا العائد مؤخرا للدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد، توقيعه مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، الذي يعود للدوري الإيطالي بعد ثلاثة مواسم قضاها في الدوري الفرنسي.
ولم يتم الإعلان عن قيمة أو مدة التعاقد، ولكنه قرر تقديم بالوتيلي، 29 عاما، إلى وسائل الإعلام يوم الاثنين، وكان بالوتيلي لعب لأندية صغيرة في مقاطعة بريشيا.
وحقق بالوتيلي شهرة في إنتر ميلان، حيث شارك للمرة الأولى وهو يبلغ 17 عاما، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا وثلاث ألقاب للدوري الإيطالي. وبعد ذلك لعب بالوتيلي لفترات مع مانشستر سيتي، حيث توج بالدوري الإنجليزي الممتاز، ثم ميلان، وليفربول، ونيس، ومارسيليا.
وكانت أخبار بالوتيلي تملأ دائما الصحف بسبب سلوكه السيئ داخل وخارج الملعب.
ولعب بالوتيلي 36 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا، ولم يشارك مع المنتخب الإيطالي في أي مباراة منذ سبتمبر 2018.
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