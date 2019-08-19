موناكو ينافس اليوفي ونابولي على الارجنتيني إيكاردي



دخل نادي موناكو الفرنسي سباق الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان، وفقًا لما أكدته تقارير إذاعية إيطالية.

إنتر أعلن أن إيكاردي خرج من حسابات أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، على خلفية الأزمات التي افتعلها اللاعب في الموسم الماضي.

ووفقًا لإذاعة راي سبورت الإيطالية، فإن موناكو على استعداد لتقديم عرض إلى إنتر من أجل ضم إيكاردي، مقابل 60 أو 65 مليون يورو.

وتابعت الإذاعة الإيطالية أن موناكو سوف يمنح إيكاردي

12 مليون يورو راتب سنوي، لمدة 5 سنوات.بعض التقارير كانت قد أكدت أن نابولي يعرض على إيكاردي راتب 7.5 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 2 مليون يورو مكافأت.إنتر لا يرغب في بيع المهاجم الأرجنتيني إلى يوفنتوس، ويفضل بيعه إلى ناد خارج إيطاليا، ولكن الأمر يتوقف على قرار اللاعب، الذي يفضل السيدة العجوز فقط ويرفض نابولي.وشارك ماورو في 37 مباراة الموسم الماضي مع النيراتزوري في جميع البطولات، وسجل 17 هدفًا وصنع 5 أهداف، وأحرز بشكل عام 124 هدفًا في 219 لقاء بقيمص الأفاعي طوال 6 سنوات.إيكاردي دخل في أزمة كبيرة مع إنتر خلال شهر فبراير الماضي، مما دفع النادي يقرر سحب شارة القيادة منه، على خلفية مماطلة اللاعب في تجديد عقده.بعدها عاد ماورو للمشاركة مع الفريق في منتصف إبريل الماضي، ولكن النادي استقر على بيعه في الصيف الجاري.جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا، انضم إلى صفوف النيراتزوري في صيف عام 2013، مقابل 13 مليون يورو، قادمًا من سامبدوريا.