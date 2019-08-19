سولشاير : بوجبا مستمر مع مانشيستر يونايتد



أكد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي بقاء لاعبه الفرنسي بول بوجبا ضمن تشكيلته هذا الموسم.

وتم ربط الفرنسي بول بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد طوال الصيف ، وأثار الشكوك حول مستقبله مرة أخرى الأسبوع الماضي في أعقاب فوز مانشستر يونايتد 4-0 على تشيلسي

في افتتاح البريميرليج.وقال سولشاير عن مستقبل بوجبا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘ميرور‘‘ الإنجليزية: ‘‘بالنسبة لي ، نعم ، بوجبا باقٍ في مانشستر يونايتد‘‘.

وعن تصريحات بوجبا علق المدرب النرويجي: أنتم دائمًا تضعون علامات استفهام حول بول

لا أعتقد أنه من الغريب أن يقول أنا أستمتع باللعب وأستمتع مع زملائه، أستمتع بما أفعل، أنا أحب عملي وأستمتع باللعبة، بالطبع هذه الجملة جعلت هناك علامة استفهام حوله لكن دائمًا هناك علامات استفهام حوله.وأختتم: لم يمرّ علي مؤتمر صحفي واحد دون أن أُجيب على سؤال بشأن بوغبا لكن 80% مما قاله كان عن استمتاعه بتلك المباراة وبوجوده هنا.