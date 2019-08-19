ميتشو: الزمالك نادي كبير وتدريبه شرف

أكد الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير "ميتشو" ، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك ، بأنه سعيد بتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض في ظل الشعبية الجماهيرية الجارفة التي يتمتع به ، وتاريخه حافلا بالبطولات والألقاب المحلية والقارية ، مؤكدا بأنه فخور بقيادة أكبر الاندية في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق

الأوسط .

وأشار ميتشو ، في جلسه عشاء بنمزل المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي وعدد من اعضاء الادارة، بأنه قادم لتدريب الزمالك وهدفه الأول هو التتويج بالبطولات والالقاب خاصة وأنه يدرك جيدا بأن الفريق يسعي دائما لتحقيق الانتصارات ،

ومجلس ادارته وجماهيره هدفهم التتويج بجميع البطولات والالقاب ، مشيرا بأن تجربته مع القلعة البيضاء بكل تأكيد إضافة كبيرة لمشواره التدريبي في القارة الأفريقية . وأضاف المدير الفني الجديد ، بانه يدخل تحدي جديد مع الزمالك ولديه طموحات كبيرة بتقديم كرة ممتعه وحصد البطولات من أجل اسعاد الجماهير البيضاء وتحقيق أهداف مجلس الادارة ، الذى كان حريصا على التعاقد معه .